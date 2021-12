Durante la puntata del Grande Fratello Vip6 andata in onda venerdì 10 dicembre su Canale 5, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti la nuova data della finale: il 14 marzo 2022. Una volta appresa la notizia, i Vip sono rimasti senza parole. Il programma ha quindi deciso di dare loro un paio di giorni per riflettere e decidere se rimanere o lasciare la Casa.

Oggi 13 dicembre comunicheranno la propria decisione, ma nel mentre sembra che qualcuno l’abbia già palesata e sui social serpeggiano le prime indiscrezioni. Aldo Montano vorrebbe trascorrere le feste con la famiglia e quindi lascerà il gioco. Medesima la scelta di Manuel Bortuzzo, il quale vorrà seguire evidentemente la promozione del film dedicato alla sua vita ‘Rinascere’, pellicola coprodotta da Rai Fiction e Moviheart. Inoltre il giovane nutre il desiderio di allenarsi per le prossime Paralimpiadi.

Katia Ricciarelli, Alex Belli e Soleil Sorge sarebbero pronti a restare, così come Giucas Casella e Carmen Russo. In dubbio ci sono Davide Silvestri e Francesca Cipriani. Cosa decideranno di fare gli altri concorrenti? Non resta che attendere la puntata di stasera, dalle 21.10 su Canale 5.