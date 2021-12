Un’intervista molto intensa quella che Patrizia Pellegrino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rilasciato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Il racconto, doloroso, della perdita di un figlio: “Riccardo è nato un mese prima, aveva uno dei polmoni che non era pronto ed è poi venuto a mancare qualche giorno dopo, mentre era in ospedale”. Pellegrini decise allora di adottare un bambino, Gregory, e poi sono arrivati i suoi figli Tommy e Arianna. Proprio quando era incinta della bambina, la conduttrice si trovò ad affrontare un altro momento duro: “Mia madre mi vide gonfia e andammo a fare un’ecografia: la bimba era affetta da una grave e rara malattia genetica. Oggi è il suo compleanno, ha fatto 23 anni, una ragazza molto intelligente e curiosa, che mi mette molto alla prova”. E i momenti dolorosi non sono finiti: “Pochi mesi fa all’improvviso ho cominciato a perdere sangue e abbiamo scoperto che il mio rene sinistro aveva un tumore, però circoscritto. Era allo stadio uno, quello meno complicato, e non ho avuto bisogno di terapie. È stato difficile lo stesso, ma ho incontrato un angelo, il professore che mi ha operato, è stato come avere vicino mio padre. Posso vivere normalmente anche così, sono qui che ballo ancora, vivo e sono felice di cantare e vivere come non mai“.