Un quarto di secolo per Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker. La giovane, ormai affermata conduttrice, ha festeggiato i suoi 25 anni con un party esclusivo presso le QC Termemilano. Insieme a lei anche l’ex vincitrice del GFVip4 Paola Di Benedetto ma anche gli speaker di RTL 102.5 Davide Damiani e Federico Pecchia, l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna, il conduttore Alvin e Tommaso Zorzi, insieme al fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Messe a tacere le voci di una presunta crisi con il fidanzato Goffredo Cerza, anche lui presente insieme a mamma Michelle. Gli scatti della festa – uno speciale ‘pigiama party’ – sono stati pubblicati da Aurora sul proprio profilo Instagram dov’è seguita da 2.2 milioni di follower. Diventati virali, hanno raccolto anche diverse critiche (alle quali ormai si sarà abituata). “Della serie covid ciaone, poi noi poveracci dobbiamo mettere la mascherina anche in centro a Milano, roba da pazzi”, ha scritto qualcuno. E in tanti le recriminano il fatto di aver messo in bella mostra il lato B: “Hai anche una chia**a arrossata” oppure: “Completamente girata per far vedere apposta il cu**”. Tanti, però, anche i messaggi di auguri e i complimenti: “Sei splendida!”.