Si chiama Maurizio Buratti ma per gli ascoltatori de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24, è “Mauro da Mantova“. Il 61enne, no vax convinto e sostenitore di teorie a dire poco strampalate, è ricoverato da giorni per covid nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, Verona. Come detto da Cruciani, le condizioni di Buratti sono molto gravi. E la notizia è stata confermata dai medici dell’ospedale di Borgo Trento, raggiunti dal Corriere della Sera: “Sta male e non risponde alle cure”. Cure alle quali Buratti si sarebbe opposto: “Lo dovevamo intubare prima ma per un’intera giornata si è opposto con caparbietà: solo quando le cose sono peggiorate ha cambiato idea”. Com’è noto, è stato proprio Cruciani a convincere il 61enne no vax a ricoverarsi. Quando è arrivato in ospedale aveva la saturazione sotto il 60% ed è stato messo in terapia semi-intensiva. Poi le condizioni si sono aggravate.