Per la prima volta dopo 20 settimane, nel centro di Milano non si è tenuta nessuna protesta dei No Green pass e nessun tentativo di corteo. Sabato sereno tra piazza Fontana e la zona del Duomo che è stata presa d’assalto solamente dai turisti e dai milanesi impegnati nello shopping natalizio. Non accadeva dal 24 luglio.

Lasciato il centro cittadino, poche centinaia di manifestanti si sono radunati all’Arco della Pace per partecipare all’evento “The new Human World – Per un nuovo ordine mondiale”, organizzato dell’associazione “La Genesi”. Si è trattata della prima manifestazione che ha messo insieme i no vax italiani e quelli del resto dell’Europa. Un susseguirsi di interventi ricchi di tesi negazioniste e affermazioni deliranti.

Il primo a prendere la parola è stato Francesco Maria Fioretti, già presidente della prima sezione della corte di Cassazione, che – tra un attacco al presidente della Repubblica e un altro alla Chiesa – ha sostenuto che è stato “imposto un vaccino fatto con cellule di feti abortiti”.

Sul palchetto è salito poi l’ex medico di origine svedese, Michael Nordfors, che ha spiegato di avere abbandonato la professione sanitaria per seguire le orme di Leonardo da Vinci: “Voglio essere un maestro, sono anche compositore, musicista e scrittore”, ha detto presentando il suo primo singolo rock. “Non ci ascoltano, basta parlare adesso bisogna agire” ha gridato alla folla invitando i manifestanti italiani a organizzarsi come “la mafia, una mafia bianca”.

Bernard Claudel, arrivato dalla Francia, ha chiesto al pubblico presente di opporsi “a questo sistema globale che ha deciso di sottomettervi come ai tempi di Hitler”. Uno degli interventi più attesi era quello di Stefano Puzzer che però è rimasto a Trieste.

Infine arriva l’annuncio di una nuova manifestazione con corteo, che partirà domenica 19 dicembre da piazza Castello.