“Ho visto la danza del ventre nel paese d’origine ed è stata bravissima. Non voglio togliere nulla togliere all’addome scolpito di Sabrina Salerno, ma mi è piaciuto il suo ventre morbido, è molto sensuale, accogliente, bello“. Parole di Selvaggia Lucarelli che a Ballando con le Stelle ha così commentato la performance di travel fusion fatta da Arisa. La cantante ha interpretato molto bene questo stile, naturalmente insieme al “suo” ballerino Vito Coppola e alla giurata ha risposto sicura: “Non mi sono fatta il minimo problema, questa sera sono felice finalmente ho trovato il mio posto”. Voti alti anche da parte degli altri giurati. Arisa e Coppola sono dati come favoriti per la vittoria di questa edizione.