Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 10 dicembre, Alfonso Signorini ha chiamato Katia Ricciarelli nella ‘Led room’. In diretta su Canale 5, la soprano ha esordito: “Vorrei piangere di gioia. Ho fatto un cuore per il Grande Fratello e vorrei portarmelo via. Questo cuore è mio“, ha detto mostrando una sua decorazione natalizia realizzata nei giorni scorsi nella Casa.

Poi ha parlato della solitudine e dei momenti di tristezza: “Con gli anni la solitudine si allarga e in tutti quegli anni di fama non mi sono mai fermata a raccogliere l’affetto di chi voleva darmelo. Se tu ci fai caso, tutte le persone di un certo calibro o comunque molto famose sono rimaste sempre da sole, perché non puoi coltivare bene le amicizie”. E ancora ha aggiunto: “Uscirò da questa casa con un bagaglio enorme di gratitudine. Chiedo scusa ai miei compagni del mio carattere così, non da diva. Io non sono cattiva, sono severa”. Il conduttore si è emozionato e, con gli occhi lucidi, le ha chiesto: “Quando appoggi la testa sul cuscino, quali sono i tuoi pensieri?”. Allora Ricciarelli titubante: “Perché me lo chiedi?”. Silenzio.

Infine ha concluso: “A volte vorrei sparire così in una nuvola e andarmene. Io ho un amico e un’amica che contano molto nella mia vita e a loro chiedo scusa se ho pensato di finirla. Ricordo quella frase: ‘La calma faccia del lago mi ha chiesto un bacio‘. Ecco a volte passeggiando con il mio cagnolino, penso: ‘Che bello se me ne vado dentro e porto anche lui’. Ci ho pensato, sì. Però poi credo che sia una cosa brutta e una ingratitudine per chi mi vuole bene, come te del resto Alfonso”. Il presentatore allora ha chiuso così: “Sarebbe un dolore che non puoi dare a chi ti ama. Non pensare mai ad una cosa del genere”.