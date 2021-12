“Tu sopra, io sopra”, “Una roba forte difficile da trovare”, “Una definizione d’amore molto più alta”, così Alex Belli a bordo piscina con Davide Silvestri ha cercato di spiegare il rapporto d’amicizia che li lega. Ma non solo, l’attore di CentoVetrine è tornato anche a parlare della “chimica artistica” che ha con Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Lì incastri robe. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo”.



Nella mattinata di ieri 8 dicembre, Alex Belli si è lasciato andare ad una sorta di flusso di coscienza che neanche nell’Ulisse di James Joyce (si fa per scherzare eh…). “La connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil – ha detto a Silvestri -. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. Ogni cosa nasce all’improvviso, pam, pam, pam. Facciamo i personaggi, i ruoli, abbiamo una roba forte. In verità è molto difficile trovare questa alchimia”. Poi ha aggiunto: “Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente”.

“Come dici tu, uno vuole trovare una definizione per capire. Invece a volte non c’è bisogno”, ha commentato il cugino di Kekko Silvestre. “Se tu stai male, io ci sono. Se hai bisogno, io ci sono”, ha aggiunto. A quel punto Belli si è avvicinato a lui e, dopo avergli messo una mano sulla nuca, lo ha stretto forte a sé: “Ma tu hai capito o no? Io ti voglio tanto bene”.