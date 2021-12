Boris e Carrie Johnson nuovamente genitori: oggi 9 dicembre è nato a Londra il loro secondo figlio, una bimba. “Mamma e figlia stanno bene. La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs (servizio sanitario pubblico, ndr) per tutte le loro cure e il sostegno”, si legge in un comunicato. Il premier britannico noto per la vita personale burrascosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni, con la nuova arrivata in famiglia ha in tutto sette figli.

Oltre a Wilfred, figlio di 1 anno avuto dall’attuale consorte di 24 anni più giovane, Boris Johnson (57 anni) è padre anche di altri quattro figli avuti dalla seconda moglie Marina Wheeler, Lara Lettice, 26 anni, Milo Arthur, 24, Cassia Peaches, 22, e Theodore Apollo, 20, e di una figlia frutto di una relazione con la giornalista e critica d’arte Helen Macintyre, nata nel 2009. Non è ancora noto il nome scelto per la piccola appena arrivata.