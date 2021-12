La malattia e la sofferenza segnano in modo indelebile la vita lasciando cicatrici che è difficile far rimarginare. Proprio come è accaduto ad Elena Santarelli e Bernardo Corradi che, ospiti di Verissimo, si sono messi a nudo toccando anche la malattia del loro primogenito Giacomo. Nel 2017, infatti, al piccolo viene diagnosticato un tumore maligno al cervello. Inizia così la durissima battaglia: due anni di inferno fino al 2019 quando, con delle pesanti cure, Giacomo guarisce. Una gioia immensa anche se quel dolore, quelle giornate trascorse nelle corsie dell’ospedale sono difficili da dimenticare. Una grande sofferenza, quindi, che porta la coppia a non allargare la famiglia. “Un altro figlio? Se non fosse accaduto quell’incidente di percorso (la malattia del figlio, ndr) eravamo propensi entrambi ad avere una famiglia più numerosa”, ha raccontato la Santarelli.

“Non ce la faccio Silvia, troppa paura, troppe verità sbattute in faccia. Non solo le mie, anche quelle di altri bambini. Conosco troppi pericoli. Quando frequenti un ospedale pediatrico se ne vedono veramente tante. Ti dico la verità, ho paura, non me la sento. Mi sarebbe tanto piaciuto, ma mi fermo a due”, ha risposto motivando la sua scelta. Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono legati sentimentalmente dal 2006 e sposati dal 2014. Oltre a Giacomo, nato nel 2009, hanno un’altra figlia Greta Lucia, venuta alla luce nel 2016. Durante la puntata nel salotto televisivo di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, la coppia ha avuto modo anche di ricordare qualche aneddoto della loro storia d’amore. La discoteca è stato il luogo del loro primo incontro, grazie ad amici in comune. “‘Carino’, lo confidai ad una mia amica nonostante fossi fidanzata. Lui ha continuato a chiedere il mio numero di cellulare, ma ero impegnata”, ricorda la showgirl facendo presente l’insistenza del marito.

Versione confermata anche dall’ex calciatore: “Da attaccante ho tentato”. La situazione cambia quando Elena si lascia con il compagno dell’epoca e decide di inviare un messaggino sul cellulare con scritto: “Ci vediamo?”. La risposta di Corrado fu scherzosa e piena d’orgoglio: “Elena chi?”. La decisione di farsi desiderare, però, è durata poco perché da quel messaggio è nata, ben presto, una grande storia d’amore e proprio l’ex calciatore ha ammesso quanto l’incontro con Elena e la paternità lo abbiano cambiato: “Con Giacomo ho scoperto la paternità. Io avevo 30 anni quando mi sono fidanzato con lei. Una volta trovata la persona che mi piaceva, la madre perfetta per i miei figli, è stato naturale”.