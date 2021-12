Google dedica il Doodle di oggi 6 dicembre a uno dei piatti più amati dagli italiani (e non solo): la pizza. Sì perché proprio oggi ricorre il quarto anniversario dell’iscrizione dell’arte culinaria del ‘Pizzaiuolo’ napoletano da parte dell’UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Il Doodle è fondamentalmente un puzzle game. Come si gioca? Bisogna tagliare la pizza in base al tipo proposto (margherita, salame piccante, pizza bianca etc.) facendo attenzione ai condimenti richiesti e al numero di fette. Alla fine di ogni manche Google dà un punteggio che varia da 1 a 3 stelle.