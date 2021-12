“A me fa piacere che Berlusconi dimostri di apprezzare l’utilità della misura del reddito di cittadinanza. Gli fa onore il fatto di prendere atto che una cintura di protezione sociale serva al Paese. Non credo sia una posizione strumentale”. Sono le parole di Giuseppe Conte, che in conferenza stampa alla Camera ha risposto a una domanda sulla possibile candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale e sul fatto che il leader di Forza Italia abbia speso dichiarazioni accomodanti nei confronti del Movimento 5 stelle. “Detto questo – ha aggiunto Conte – ribadisco che non sarà il candidato del M5s. Abbiamo la prospettiva di guardare ad altri candidati”.