Delia Duran rompe il silenzio. Dopo l’assenza dalla diretta di venerdì del Grande Fratello Vip, la moglie di Alex Belli ha deciso di lasciare Milano. E lo ha fatto sapere ai suoi follower tramite Instagram.

“Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato. Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano“, ha scritto la modella venezuelana in una storia di Instagram.

Le parole, secondo molti, sono chiare e indicano che, se non altro, Delia Duran ha visto l’ultima puntata del reality nella quale Belli ha fatto sapere di amare sia la moglie sia l’influencer e si è detto felice del fatto che la compagna non sia intervenuta in studio come fatto in puntate precedenti. Dal canto suo, la terza protagonista di quello che ormai è diventato un triangolo amoroso, Soleil Sorge, in puntata è stata netta, dicendo di non amare allo stesso modo l’attore e il compagno rimasto fuori dalla casa.