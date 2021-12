Incidente in autostrada per Red Ronnie. Il giornalista, critico musicale e conduttore televisivo è andato a sbattere contro una cuspide mentre percorreva l’A24 Teramo-L’Aquila, in Abruzzo. Subito sul posto è arrivata la Polizia stradale e il 118: trasportato al pronto soccorso de L’Aquila, è stato sottoposto ad alcune visite di accertamento. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. In corso di accertamento le cause dello schianto.