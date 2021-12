Durante la puntata de Le Iene andata in onda il 30 novembre, si è tornati a parlare di Flavia Vento che per mesi ha creduto di messaggiare con Tom Cruise. “Io l’ho conosciuto a Taormina, nel 2011, quando l’ho intervistato per Mission Impossible 2, era il suo compleanno e gli feci gli auguri. Neanche gli diedi un bacetto, ero troppo timida”, ha esordito la showgirl romana.

Dopo 6-7 anni lei gli ha scritto su Twitter: “È accaduto 5 mesi fa su Twitter e qualche giorno dopo mi arriva un messaggio su Instagram da un ‘profilo privato’ perché mi ha detto che quello pubblico è gestito dal suo team”. A quel punto i due hanno cominciato a parlare e Flavia Vento è sempre stata convinta che dall’altra parte dello schermo ci fosse davvero la star di Hollywood. Da lì si sono scambiati il numero di telefono: “Ma sei tu? Sei sicuro? Io non voglio essere presa in giro”, chiedeva ripetutamente lei e dall’altra parte arrivavano sempre risposte affermative. “Una volta mi ha videochiamato ma cascava sempre la linea – ha spiegato-, è stata una chat veramente carina, non ha mai chiesto foto osé, mi diceva che venivo da una costellazione. Era un uomo smart, pazzesco. Io volavo“.

“Ne parlavo anche con le mie amiche e mi dicevano: ‘Svegliati’. Ma io non ci credevo, io stavo vivendo il mio sogno”, ha raccontato. Dopo 6 mesi di chat è arrivato il fatidico messaggio che ha svelato tutto: “Ciao Flavia, grazie per il tuo supporto. Registrati alla nostra piattaforma e avrai il piacere di incontrare Tom Cruise”, da lì la presentazione dei pacchetti a pagamento. “Ci sono rimasta male, non sono cretina fino a questo punto”, ha detto. Infine ha concluso: “Mi sono affezionata, non lo denuncerò. In cuor mio spero ancora che sia lui” e poi il videomessaggio per il vero Tom Cruise e il desiderio di incontrarlo nuovamente e parlare “della vita e del Sole”.