La schiettezza di Marina La Rosa è ormai cosa nota. Non solo in tv, ma anche via social. Proprio su Instagram, nella giornata di ieri 1 dicembre, l’ex gieffina e ex naufraga dall’Isola dei Famosi, si è lasciata andare ad una confessione intima. “Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?“, le ha chiesto un follower in riferimento alle stories in cui la conduttrice Mediaset aveva mostrato il proprio sex toy. “Ma quale tabù?! Tutti noi abbiamo dei sex toys a casa. E menomale!!“, ha scritto Marina La Rosa a corredo dello scatto del giocattolo erotico color fucsia.