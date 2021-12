“Abbiamo avuto per troppi anni un tetto di spesa sul personale e penso che dobbiamo lavorare per superare un modello inadeguato ai tempi“. Sono le parole del ministro alla Salute, Roberto Speranza, che ha risposto, durante il Question Time, a una domanda sulla scarsità di personale sanitario in Italia. “Nell’ultimo anno abbiamo finanziato 17.400 borse di specializzazione medica. Inoltre una priorità è quella dell’emergenza-urgenza: una prima risposta è in manovra dove investiamo 90 milioni di euro per una specifica indennità di funzione per il personale del Pronto soccorso. Spero che sulla battaglia per avere più fondi per il personale sanitario ci possa essere massima collaborazione tra governo e Parlamento già dalla prossima legge di Bilancio“.