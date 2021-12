“Sono convinto che la campagna vaccinale sia lo strumento fondamentale per gestire questa l’epidemia. I numeri sono in crescita significativa in Europa e abbiamo numeri ridotti ma comunque significativi anche in Italia”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera, parlando dell’andamento della campagna vaccinale.

“Le prime dosi sono ormai arrivate all’87,4% della popolazione vaccinabile, il ciclo completo all’84,5% e anche i richiami segnalano numeri interessati: a questa mattina alle 6 siamo a 6.543.004 richiami effettuati”. Secondo Speranza c’è già un effetto delle misure varate dal Governo: “C’è stata una crescita significativa delle prime dosi – ha spiegato Speranza – nella giornata di lunedì abbiamo avuto 32.091 prime dosi (nella settimana precedente la media di prime dosi era tra 15-20mila) quindi un salto in avanti importante”.