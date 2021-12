“Ma che è successo?”. È già iconica l’affermazione di Valeria Marini, che è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente unico insieme a Giacomo Urtis. Il tono della showgirl quando prende l’asciugacapelli e si alza una nuvola di farina proprio sulla sua faccia è inimitabile (avete presente la gif “ma chi?“). “Sull’occhio! Ma chi è che l’ha messa lì?”, chiede, attonita (“Soleil”, le risponde Manila Nazzaro). Valeria si è da poco operata proprio all’occhio sinistro: “Mi sono dovuta operare d’urgenza perché avevo un foro maculare anche abbastanza grave, quindi ho rischiato di perdere l’occhio sinistro e devo dire che ho avuto molta paura perché in generale io sono abbastanza apprensiva”, ha raccontato a Verissimo. Ecco perché molti commentatori parlano di uno “scherzo di cattivo gusto” da parte di Soleil. Stavolta non pare nulla di grave, a parte lo sgomento della showgirl. Che è un vero ‘regalo’ per gli appassionati del reality: non si sa come Signorini l’abbia convinta di nuovo ma chapeau per avercela fatta.