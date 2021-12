“Alex Belli e Soleil Sorge nella sauna”: ormai potrebbe essere uno spin-off del Grande Fratello Vip. La coppia (perché ormai di questo si tratta) si è ritrovata in un momento di relax a parlare di Delia Duran, la (ex?) fidanzata dell’attore di CentoVetrine. Se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato con toni pacati, Alex Belli invece è andato su tutte le furie: “Pubblichi una storia nera e fai i casini. Stai ferma. Spegni ‘sto ca**o di televisore e non guardarmi più”, ha detto in riferimento a Delia. Poi ha aggiunto: “In che lingua glielo devo dire? Basta. Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, sei bella, tranquilla, ma stattene a casa“.

Allora Soleil gli ha detto: “Tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca? Cioè è questo il punto”. A quel punto Belli ha replicato: “Lei stessa dice: ‘No, ma questo non mi dà fastidio’, cioè… Sai cosa le darà fastidio invece? Quello che ti ho detto ieri. Perchè le cose di ieri erano fortissime e vanno in contrasto con il passato. Però non è incoerenza perché quello che è nato tra noi negli ultimi giorni è diverso al rapporto di un mese fa”. Alla fine il ‘grande’ commento di Soleil: “E comunque ha fatto pure un errore in inglese. Ha scritto ‘not comment’ ma si scrive ‘no comment’. Io ho fatto caso solo a quello”.