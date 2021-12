Sono ore frenetiche per il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus. La lista dei 22 Big ai quali si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo Giovani, che si terrà il 15 dicembre, cambia di ora in ora. Nomi che sembravano certi ieri, secondo alcuni rumors che FqMagazine ha captato, non lo sono più oggi. Amadeus punta alle canzoni, indipendentemente dai nomi degli artisti più o meno di richiamo. Dimostrazione è stato il successo della scorsa edizioni.

Secondo alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto trovano conferme le presenze di artisti del calibro di Elisa – che torna dopo la vittoria di “Luce – Tramonti a Nord Est” nel 2011 e che ha appena pubblicato il nuovo singolo “Seta”. Emma tornerebbe sul palco dell’Ariston a dieci anni esatti dalla vittoria con “Non è l’inferno”. Tra gli altri nomi a sorpresa Rkomi, Eugenio in Via di Gioia con Elio di Elio e le storie tese, la coppia di giovanissimi Tecla Insolia con Alfa e il ritorno a sorpresa di Donatella Rettore con Ditonellapiaga (vero nome Margherita Carducci), così come sembra cosa certo il ritorno di Gianni Morandi e di un altro pilastro del Festival, Massimo Ranieri. Anche se quest’ultimo pare ci stia ripensando. Tra gli outsider si punta ad Ariete e Matteo Bocelli. Tra gli altri graditi ritorni: Coma_Cose, Noemi, Irama, Giusy Ferreri, The Kolors, Francesco Gabbani e Fabrizio Moro. E per chi vuole ballare ci saranno i Boomdabash e un’altra sorpresa ancora top secret.

Ma non è finita perché ci sono anche altri nomi in corsa da tenere in considerazione e gli ascolti di Amadeus non sono ancora terminati. Diversi artisti attendono ancora risposte. In molti hanno mandato uno o due brani al direttore artistico e alla Commissione come Mr. Rain, Maria Antonietta, Margherita Vicario, Aka 7even, Federico Rossi, Enrico Nigiotti, i Ministri e tanti altri. Quindi quello che vale oggi (forse) non varrà domani. Ma FqMagazine sarà sempre in prima linea per tutti gli aggiornamenti.