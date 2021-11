ridurre il caro-bollette e credo che lo otterremo. Lo si può fare senza intaccare le risorse del reddito di cittadinanza. Sbagliato mettere in contrapposizione percettori e chi è in condizione di povertà con famiglie e imprese colpite dai rincari”. A rivendicarlo il responsabile economico dem, Antonio Misiani, a margine di una conferenza stampa del Pd in Senato sugli emendamenti alla manovra, replicando alla Lega, dopo “Noi abbiamo chiesto il rafforzamento dello stanziamento di due miliardi pere credo che lo otterremo. Lo si può farele risorse delpercettori e chi è in condizione di povertà con famiglie e imprese colpite dai rincari”. A rivendicarlo il responsabile economico dem,a margine di una conferenza stampa del Pd in Senato suglialla, replicando alla, dopo l’ennesima provocazione contro il reddito

proposte per migliorarlo, come sull’incentivazione dell’offerta di lavoro per i percettori, che riteniamo compatibile e utile”. E ancora: “Condividiamo le Era stata la delegazione leghista, composta dai due capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e dal ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, a suggerire a Draghi “di intervenire sui rincari recuperando risorse dalla riforma del reddito di cittadinanza“, cosa che il governo non intende fare visto che la misura è appena stata rifinanziata . “Noi abbiamo presentato, come sull’incentivazione dell’offerta di lavoro per i percettori, che riteniamo compatibile e utile”. E ancora: “Condividiamo le proposte della commissione Saraceno , ma è chiaro che alcune sono impattanti dal punto di vista finanziario”, ha invece tagliato corto il responsabile economico dem, rispetto al fatto che quelle stesse proposte sono state di fatto ignorate . I dem si limiteranno a chiedere invece di “modulare il reddito in funzione di una migliore presa in carico nella dimensione territoriale e di rafforzare il ruolo dell’associazionismo e del terzo settore”.