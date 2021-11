Continuano gli incontri del premier Mario Draghi con i partiti di maggioranza sulla manovra, ora all’esame della commissione Finanze del Senato dove sono stati depositati 6.290 emendamenti. La delegazione della Lega, composta dai due capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e dal ministro allo Sviluppo Giancarlo Giorgetti, ha espresso “forte preoccupazione per il caro-bollette, che rischia di ridimensionare i vantaggi del taglio delle tasse” – tutto concentrato sui redditi medio alti – e ha suggerito “di intervenire recuperando risorse dalla riforma del reddito di cittadinanza“, cosa che il governo non intende fare visto che la misura è appena stata rifinanziata. Togliere ai poveri per dare a tutti gli altri, insomma. Vedi Anche Draghi: “Pronti a intervenire ancora sui rincari delle bollette per aiutare soprattutto famiglie più povere”

Peraltro Draghi proprio martedì mattina ha già annunciato che il governo “è pronto a intervenire di nuovo” per arginare il caro bollette dopo aver stanziato “1,2 miliardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre” per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere. “Abbiamo chiesto alla Commissione europea di studiare soluzioni di medio periodo, ad esempio sul tema dello stoccaggio, per limitare le fluttuazioni di prezzo e i rischi per imprese e cittadini”.

La Lega “ha anche sottolineato la necessità di intervenire a vantaggio di alcuni settori come quello dell’automotive, senza dimenticare la necessità di destinare più risorse possibili alle persone con disabilità che hanno particolarmente sofferto le conseguenze della crisi Covid. Tra le altre cose, la Lega ha rimarcato l’esigenza di snellire la burocrazia, prevedere la rottamazione delle cartelle esattoriali e rafforzare la Flat Tax al 15% alzandola a 100mila euro“.