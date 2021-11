Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri 29 novembre, Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’Oro speciale a Valentino Rossi. Il campione che si è appena ritirato dalle corse di moto meritava infatti un Tapiro di diamanti. “Ma è bellissimo! I diamanti sono veri?”, ha commentato il Dottore. “Questo è solo per lei, il campione dei campioni dopo tante gare ma anche dopo tanti tapiri”, ha detto l’inviato del programma di Canale 5. “Per me questo periodo qui è la fine del campionato, avrei comunque smesso di correre. Sarà più difficile l’anno prossimo quando gli altri ricominceranno”, ha spiegato Rossi. “Ho avuto tanti ripensamenti però alla fine è la scelta giusta. Non vado in pensione, andrò a correre ma con le macchine“, ha poi rivelato.

Nel consegnargli il premio in un hotel di Milano, Valerio Staffelli gli ha domandato: “Lo storico rivale Marquez è contento che hai smesso?”. Secca la risposta: “Non glielo ho chiesto, i nostri rapporti sono un po’ arrugginiti“. Per lui è stato il settimo Tapiro ricevuto in carriera, arrivato a distanza di sedici anni esatti dalla prima consegna (era il 29 novembre 2005).