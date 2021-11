È tornata a casa Alessia Mancini, la showgirl ricoverata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per una delicata operazione di cui non aveva rivelato i dettagli. “Eccomi qua, sono a casa. Come si dice? ‘Casa dolce casa’”, così l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 13 ha iniziato una diretta pubblicata ieri 29 novembre su Instagram. Visibilmente provata in viso, Alessia ha raccontato ai 468mila follower che la seguono di aver bisogno di riposo.

Poi la 43enne ha spiegato il motivo dell’improvviso ricovero: “Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso, come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male, emorragie e un sacco di problemi. Ho dovuto fare un taglio tipo cesareo, per questo devo stare a riposo, il mioma era in una posizione scomoda”. In seguito ha aggiunto: “Bisogna fare prevenzione, sapevo di averlo da un po’ e lo tenevo sotto controllo da anni. Alla fine era diventato grande e il ginecologo ha detto di toglierlo. Volevano farmi l’anestesia totale ma io ho molta paura, quindi ho fatto quella spinale con sedazione”. Infine ha concluso con un ringraziamento e un invito ai fan: “Domani farò una diretta sul trucco, tanto mi basta stare seduta. Non sono abituata a stare a casa a vedere tutto il giorno la tv”.