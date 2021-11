“Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre”. È l’appello che Alessia Mancini lancia dal letto del Sant’Eugenio di Roma, l’ospedale dove è ricoverata per un intervento a cui si è sottoposta nelle scorse ore. L’ex “Letterina” ha pubblicato un post su Instagram e, rivolgendosi ai fan, ha scritto: “Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me”, ha scritto completando il suo messaggio con gli hashtag #prevenzione e #lasaluteètutto. Massimo riserbo sui dettagli dell’intervento: la conduttrice si è limitata ad accompagnare le sue parole con una foto che la ritrae visibilmente provata ma sorridente, mentre alza il pollice all’insù come a dire “tutto bene”.

Alessia Mancini ha poi condiviso un tenero video del marito Flavio Montrucchio che è andato a subito dopo l’intervento. I due scherzano. Lei, che lo vede vicino a sé con mascherina chirurgica, cuffia e camice, gli chiede: “Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?”. Lui risponde: “Ma per venire a trovarti, posso venire così?”. E lei: “Vai bene anche così”. Tantissimi i messaggi di auguri di pronta guarigione che amici, colleghi e fan le stanno lasciando sotto al suo post.