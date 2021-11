“Buon compleanno mia dolce metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà”, così Luciana Littizzetto in un post pubblicato oggi 30 novembre in occasione del 57esimo compleanno di Fabio Fazio. I due – coppia fissa nel talk domenicale di Rai 3 Che Tempo Che Fa – rappresentano ormai uno dei sodalizi televisivi più amati dagli italiani.

La didascalia scritta da ‘Lucianina’ (come ama soprannominarla il conduttore) accompagna lo scatto che ricorda lo sketch del loro finto matrimonio celebrato al Teatro Ariston da Terence Hill-Don Matteo, in occasione della finale di Sanremo 2014, condotto per la seconda volta consecutiva da Fazio e Littizzetto. “La coppia più bella del mondo”, ha commentato un fan sotto alla foto. “Siete adorabili” è un altro dei commenti affettuosi.