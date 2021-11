Federico Fashion Style ha conquistato il pubblico di RaiUno a Ballando con Le Stelle. Simpatico, toni mai troppo alti, capace di divertirsi, sabato 26 novembre è stata la volta del samba con Anastasia Kuzmina. Proprio la ballerina, durante la clip di presentazione del ballo, ha detto: “Loro (la giuria, ndr) hanno un’idea di lui che però non esprimono mai”. E ospite di Domenica In, il parrucchiere si è sentito chiedere da Mara Venier: “Quindi pensano che tu sia gay?”. Lui, di rimando: “Ma ti pare che perché uno mette le paillettes vuol dire che è gay?“. Per altro, l’hair stylist ha già detto di essere eterosessuale. A “smorzare” la domanda di Mara Venier ci ha pensato Guillermo Mariotto, anche lui in studio. Ma sui social, dove la “zia Mara” è molto amata, stavolta pioggia di critiche: “Atteggiamento discriminatorio”, “Vergognoso”.