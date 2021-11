Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri 27 novembre, Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style sono stati i protagonisti di un botta e risposta molto curioso. Prima di ballare la samba con Anastasia Kuzmina, è andata in onda la clip con il famoso parrucchiere che ha così spiegato la particolare attenzione che secondo lui gli riserverebbe la giornalista: “Secondo me lei vuole venire a letto con me. La eccito, come a me eccita la telecamera“.

A fine esibizione, Lucarelli ha così commentato la clip: “Quindi vorresti unirti carnalmente con me?“. Allora lui ha replicato: “Beh tu a volte mi fai delle domande, dici delle cose, sai me lo lasci immaginare”. La giornalista lo ha incalzato: “Sei sei sicuro…”, a quel punto Fashion Style è intervenuto nuovamente: “Devo prendere un po’ di rinforzanti ma ce la farò, sbatto un po’ di uova e via“. “Mi piaci così onesto”, ha risposto scherzando Selvaggia. Poi ha aggiunto: “Hai fatto una cosa bella e divertente e in più hai ballato divinamente, bravo!”.”Un ballo di samba molto veloce e hai fatto tutto a tempo, pazzesco”, è stato invece il commento tecnico di Carolyn Smith.