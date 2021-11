Durante la puntata di X Factor andata in onda su Sky Uno ieri 25 novembre, Erio (il cui vero nome è Fabiano Franovich) ha cantato sulle note di ‘Fegato’. Si tratta del suo secondo inedito, un brano intenso che non a caso porta la firma di Giuliano Sangiorgi. L’esibizione, intima e suggestiva, ha toccato profondamente il pubblico. Tanti i commenti sotto al video della sua performance: “Che meraviglia”, “Da brividi” oppure “Profondità soave”.

Anche i giudici ne sono rimasti piacevolmente colpiti: “Sono felice di averti salvata la settimana scorsa, io sono una persona prima di essere un ruolo e vivo di emozioni”, ha commentato Emma Marrone. Mika invece ha detto: “Bellissimo, perché anche l’orchestra non era composta da elementi ma era un suono unico con te al centro”. A commuoversi, forse più di tutti, è Manuel Agnelli: “Credo tu ti sia ritrovato, quando trovi queste cose mi fai fare le figure di mer*a come avevo preannunciato e per questo ti ringrazio”, ha detto emozionato dopo l’esibizione del ‘suo’ Erio.