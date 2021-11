Si riaprono le ferite per la dolorosa eliminazione della Juventus dalla scorsa Champions League. In particolare sta destando clamore l’episodio di ‘All or Nothing: Juventus‘ – il documentario di Amazon Prime Video dedicato ai bianconeri – con Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado protagonisti di una lite. Durante l’intervallo di Juve-Porto, infatti, tra i due la tensione è altissima. “Dobbiamo impegnarci di più – urla CR7 negli spogliatoi – Che m***a! Non abbiamo giocato per niente! Niente!”. A quel punto Cuadrado cerca di tranquillizzarlo con una pacca sulla spalla e gli dice: “Tu devi essere un esempio per tutti”. Allora Ronaldo replica: “Anche io sono incluso. Dobbiamo dirci la verità, abbiamo giocato una m***a. Questa è una partita di Champions, dobbiamo avere personalità”. Gli animi si accendono e deve intervenire Andrea Pirlo, allora allenatore della squadra: “Basta, basta dai”. Inutili i goal di Federico Chiesa una volta rientrati in campo, per i bianconeri sfuma nuovamente il sogno Champions. Ronaldo torna, in lacrime, negli spogliatoi.