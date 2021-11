“Sto ripubblicando fotografie che Instagram ha tolto senza preavviso o notifica. La ragione che hanno dato al mio management, che però non gestisce il mio account, è che una piccola porzione del mio capezzolo è stata esposta. È ancora sorprendente per me che viviamo in una cultura che consente di mostrare ogni altro centimetro del corpo di una donna tranne un capezzolo. Come se quella fosse l’unica parte dell’anatomia di una donna che potrebbe essere sessualizzata. Il capezzolo che nutre il bambino! Il capezzolo di un uomo non può essere vissuto come erotico??!! E che dire del culo di una donna che non viene mai censurato da nessuna parte”. Madonna non trattiene la sua indignazione e con queste parole contesta la scelta di Instagram di togliere le foto che nelle scorse ore aveva pubblicato sul suo profilo, nelle quali esponeva il proprio corpo in modi particolarmente erotici, inclusa la vista del suo capezzolo ma non solo.

Nel suo sfogo, non si limita a difendere la sua scelta, ma dice senza tanti giri di parole quello che pensa della società del suo tempo e dell’America. E torna sulla polemica scoppiata dopo le reazioni di disappunto dei suoi fan, ma anche tese a ridicolizzarla: “Ringrazio di essere riuscita a mantenere la mia sanità mentale lungo quattro decenni di censura…sessismo…discriminazione basata sull’età e misoginia – incalza la popstar -. Perfettamente in linea con le bugie cui siamo stati educati a credere sui pellegrini che spezzano il pane con gli indiani nativi americani. Dio benedica l’America”. Nella foto ripubblicata da Madonna, il capezzolo nell’immagine è coperto da un cuoricino rosso.