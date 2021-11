“Il senso più profondo di questo trattato è che la nostra sovranità, intesa come capacità di indirizzare il futuro come vogliamo noi, può rafforzarsi solo attraverso una gestione condivisa delle sfide comuni”, così il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa conferenza stampa congiunta con Emmanuel Macron, dopo la firma del trattato del Quirinale insieme alla Francia. “L’accordo vuole infatti favorire il processo di integrazione europea”, ha aggiunto facendo alcuni esempi, come “il rilancio degli investimenti” e “la costituzione di una difesa europea”.