“Le regole di bilancio in vigore fino a prima della pandemia, già allora non erano sufficienti, erano regole pro cicliche che per certi aspetti aggravavano il problema invece di aiutare a risolverlo. Quindi una loro revisione era necessaria, oggi è inevitabile”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la presentazione del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia. La revisione è importante “non solo per gli altissimi costi prodotti dalla pandemia”, costi “di bilancio e sociali”, ma anche per il messaggio che “senza un forte sostegno dello Stato non saremmo passati attraverso la pandemia, non ce l’avremmo fatta”. Anche in futuro gli obiettivi dell’Ue, come quelli della lotta al cambiamento climatico, necessitano di nuove regole che devono “riflettere un passato da correggere” e “un futuro da disegnare”. “Questo va fatto con l’Ue ed è importante che i Paesi si dotino di strumenti che li rendano più forti in questa discussione. Ed è in questo modo Italia e Francia vogliono procedere”.