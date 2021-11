Dopo il racconto sui social, oggi 26 novembre Flavia Vento ha raccontato a Mattino 5 il raggiro che ha subito da parte di un finto Tom Cruise. Una truffa durata mesi, smascherata dopo la richiesta di soldi: “Tutto è cominciato a maggio”, ha esordito la showgirl. Poi ha raccontato: “Avevo scritto un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise e poi sono stata contattata da un altro account col suo nome. Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono”. E ancora ha spiegato: “Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose e molte le aveva in comune con me”.

Finché il fantomatico Tom non le ha chiesto dei soldi, Flavia Vento è rimasta convinta che ci fosse davvero il divo hollywoodiano dall’altra parte dello schermo: “Ho capito che non era lui quando mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi mandava canzoni d’amore stupende. Io sono innamorata, fino a una settimana fa parlavamo. Mi diceva che ero una dea, una persona che assomigliava al sole, che non facevo parte del pianeta Terra“.

Infine ha concluso: “Quando mi ha chiesto i soldi per vederlo, perché stava arrivando a Roma, ecco allora ho capito. Se l’ho denunciato? No, io perdono sempre. Poi i soldi non glieli ho dati. Chi dà i soldi a queste persone non ha il cervello, sono dei deficienti“. E Federica Panicucci ha preso le distanze: “No, no, non possiamo dire queste cose. Ci sono dei meccanismi psicologici dietro” e dallo studio è stato lanciato l’appello a rivolgersi alla Polizia Postale in questi casi.