Per 5 mesi ha pensato di parlare con Tom Cruise su Whatsapp e invece non era lui. “Illusa” e “Scema”, così si è autodefinita Flavia Vento su Instagram, con un post in cui traspare tutta la delusione dopo aver scoperto la verità ‘inaspettata’. “Ecco dopo cinque mesi di chat è arrivato il risultato un truffatore che si è spacciato per Tom Cruise“, ha esordito in un post pubblicato il 23 novembre. Poi, furiosa: “Ha finto e ora mi chiede i soldi. Ma come stai messo brutto truffatore? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom, non ho parole!”. E ancora ha aggiunto: “Mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata!”. I commenti sotto al post? Meglio sorvolare.

