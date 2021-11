Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale Giorgio Armani al quale ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Questo è per me un riconoscimento particolarmente importante, perché a consegnarmelo è stato il nostro Presidente della Repubblica, la più alta carica istituzionale, ma anche uomo di immenso valore, di grande apertura e gentilezza”, ha commentato lo stilista e imprenditore ricevendo il titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito decorato di gran cordone. ” Sono fiero di rappresentare l’Italia nel mondo, e mi onora ricevere questa prestigiosa onorificenza, per sua mano a nome del Paese”, ha detto Armani. L’onorificenza, la più alta e prestigiosa della Repubblica Italiana, viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica, per altissime benemerenze.