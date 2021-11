Katia Ricciarelli versione Cupido nella casa del Grande Fratello Vip6. Nella serata di ieri 23 novembre, Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati sotto preciso ordine della soprano. Come riportato da Leggo, durante le prove dello spettacolo della Turandot, Katia ha detto loro: “Bacio, bacio“. La coppia si è scambiata un tenero bacio e allora Ricciarelli è intervenuta nuovamente: “Quel bacio lì lo dai a tua nonna, dev’essere un bacio passionale“. La coppia allora ne ha simulato uno, ma c’è da scommettere che durante la rappresentazione – prevista per sabato 27 novembre – arriverà quello vero. “Hai capito il tranello che ci ha tirato la signora Ricciarelli?”, ha commentato l’attore.

Poco dopo Katia e Alex si sono confrontati proprio sull’argomento. “Una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica, involontariamente questa cosa dagli altri viene fraintesa e anche invidiata, capisci? Io mai vista una cosa così e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità anche gestuale. Non occorre neanche che parliate”, ha detto Katia. Ma Alex ha frenato: “Lo so amore ma… no, no. Io sono già fortunato in amore, però sono d’accordo con te che è una roba anche invidiata”. In effetti Alex e Soleil sembrano sempre più vicini, tra baci passionali (o presunti tali) e lunghi bagni in piscina, a distanza più che ravvicinata. Chissà come sarà felice Delia Duran, la compagna dell’attore di CentoVetrine.