“Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde”, a parlare così al settimanale Oggi è Sabrina Salerno. E chi e “lui”? Samuel Peron, il “suo” ballerino” a Ballando con le Stelle. La coppia va molto bene in pista e i punteggi della giuria sono alti. Merito anche dell’intesa che Sabrina confessa non essere arrivata subito, anzi, dopo la terza settimana lei, che sul palco è abituata a essere l’unica, ha attaccato Samuel: “È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano“. Insomma, la showgirl 53enne si è sfogata ma ora ammette di aver esagerato: “Ho ammesso di aver sbagliato e non è stato facile per me… Grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione“.