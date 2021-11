Si chiama Zedef il canale Twitch in cui Fedez e spesso anche Chiara Ferragni interagiscono in maniera libera con i fan. Durante la live di martedì 23 novembre, l’imprenditrice digitale ha ripreso il marito, sbottando: “Al prossimo, me ne vado. Mado, veramente. È una cosa orrenda“. Il motivo? Il rapper milanese si è lasciato andare più volte ad una rumorosa emissione d’aria dalla bocca.

“Scusate…”, aveva appena accennato Fedez ma la moglie lo ha gelato con lo sguardo. Anzi, poi ha aggiunto: “Anche Leo (il primogenito della coppia, ndr) adesso rutta perché tu continui a ruttare“. “Ehhm adesso!”, ha replicato il rapper prendendo ironicamente le distanze dalle dichiarazioni della moglie. Infine lei ha concluso: “Sì, dice: ‘Come papà’ e io non rutto mai, quindi è colpa tua. Basta”. Fedez? Ha continuato a ridere. E il video è diventato virale su TikTok.