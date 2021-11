La stretta per i non vaccinati arriverà anche in Italia sotto la forma del super Green pass: in pratica, probabilmente dal 6 dicembre, chi non è immunizzato o guarito non potrà più accedere ai luoghi pubblici – dai ristoranti agli hotel, dai cinema agli stadi – mentre solamente per andare al lavoro sarà ancora garantita la possibilità di ottenere il certificato verde tramite tampone. È questo l’orientamento del governo che emerge dalla cabina di regia di questa mattina a Palazzo Chigi, dove ora è riunito il Consiglio dei ministri, iniziato dopo notevoli fibrillazioni interne alla Lega con Matteo Salvini contrario alla validità del super Green pass in bianco. Inoltre, si valuta di inserire l’obbligo del normale green pass anche per il trasporto pubblico locale (quindi bus e metro), regionale e interregionale. E il governo promette che saranno intensificati i controlli. Arriverà invece dal 15 dicembre l’obbligo di vaccino anche per gli insegnanti e le forze dell’ordine, mentre sarà confermato per personale sanitario e delle rsa, con estensione alla terza dose. Confermata, infine, la riduzione della validità del green pass per i vaccinati, che scende da 12 a nove mesi.

Alla riunione della cabina regia, presieduta da Mario Draghi, hanno preso parte i capi delegazione di maggioranza: Giancarlo Giorgetti (Lega), Stefano Patuanelli (M5s), Dario Franceschini (Pd), Maria Stella Gelmini (Fi), Roberto Speranza (Leu), Elena Bonetti (Iv). Presenti anche il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. Quindi il governo ha illustrato lo schema di decreto a Regioni, Province (Upi) e Comuni (Anci) prima di tornare a riunirsi per limare le misure e varare il decreto.

Quando entra in vigore – Il super Green pass, quindi, è il certificato valido solo per chi è vaccinato o guarito dal Covid. Saranno esclusi gli under 12, anche se e quando arriverà i via libera alla vaccinazione per bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni. La Lega però ha espresso in cabina di regia una riserva politica sulla proposta di introdurre il super certificato già in zona bianca. L’orientamento emerso durante il vertice con gli enti locali è di farlo partire già dalla zona bianca ma solo durante il periodo delle feste di Natale: dal 6 dicembre fino all’Epifania. Il governo, insomma, pensa di adottare il Super green pass solo per il periodo natalizio e poi valutare come procedere in base alla situazione dei contagi e delle ospedalizzazioni.

Come funziona – A parte nei luoghi di lavoro, dove sarà sempre garantito l’ingresso anche tramite tampone negativo, per quanto riguarda le attività ricreative ci sarà lo stop ai non vaccinati, come già accade ad esempio con il cosiddetto “2G” in Germania. In tutti gli altri luoghi dove già ad oggi serve il green pass per accedere potranno entrare solo vaccinati e guariti. Quindi – nelle zone dove sarà previsto – un tampone non basterà più per andare al ristorante, per guardare un film al cinema o una partita allo stadio. E il super Green pass verrà richiesto anche dalle strutture alberghiere. Una richiesta dei governatori del Nord, che temevano altrimenti di perdere tutta la stagione sciistica.

I colori restano – Resta il sistema di zone a colori – varato dal secondo governo Conte – in base all’incidenza del virus e alla situazione negli ospedali. L’obbligo di mascherina all’aperto scatterà in zona gialla e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. Non scatteranno invece più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi solo i non vaccinati. L’obiettivo – spiegano fonti governative – è tenere aperte il più possibile le attività. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, nel corso di un’intervista a Timeline su Sky TG24, ha spiegato che “tutte le attività resteranno aperte, ma è chiaro che saranno precluse ai non vaccinati”. Quindi, ha dichiarato, il super Green pass “rappresenta un valore aggiunto per la zona arancione, perché evitare le chiusure. L’unica differenza che ci sarà tra la zona bianca e la gialla-arancione sarà l’utilizzo della mascherina all’aperto“. Sulle le regole in zona rossa e le chiusure, la decisione ultima sulle chiusure verrà assunta dal Consiglio dei ministri. Infatti, c’è una divisione forte tra le forze di maggioranza sulle eventuali misure da adottare nella fascia di colorazione che rappresenta quella di maggiore rischio di contagio e stress delle strutture sanitarie. In particolare, riferiscono all’Adnkronos fonti presenti alla cabina di regia, Lega e Forza Italia sarebbero per mantenere tutto aperto, compresi bar e ristoranti, anche nelle aree più critiche, facendo scattare di fatto il lockdown solo per i no vax. Al contrario, le altre forze di maggioranza sarebbero favorevoli alla previsione di chiusure generalizzate.