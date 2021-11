“Quelle che sembravano essere diversità di posizioni prima del Consiglio dei ministri, poi sono sparite”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa per presentare il super Green pass, risponde a una domanda sulle divergenze interne alla maggioranza dovute alla posizione critica di parte della Lega di fronte alla validità del nuovo certificato anche in zona bianca, almeno durante le festività. La compattezza del governo “nelle sue determinazioni”, ha spiegato Draghi ai giornalisti, “è importante” anche “per ricucire questa situazione di contrapposizione tra chi si vaccina e chi non si vaccina”. Non ci devono essere “cedimenti o posizioni un po’ diverse come abbiamo già visto tante volte nella storia italiana di fronte a fenomeni di grande importanza sociale”. “La mancanza di compattezza – ha continuato – viene utilizzata come scusa per evadere dall’obbligo, per la tensione”.