“Quando è morto Maradona, in Spagna ci sono state polemiche perché, anche se nessuno dubitava che fosse un Dio del calcio, la questione che era un abusatore veniva raramente toccata. In Argentina nemmeno è stata affrontata”, queste le dichiarazioni della rapper Nicki Nicole a El Pais. Adesso Daniel Osvaldo – ex calciatore della Roma e della Juventus ma soprattutto compagno della figlia di Diego, Giannina Maradona – ha voluto replicare.

“Penso che quella ragazza non sappia nemmeno chi fosse Maradona. Maradona è stato colui che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, il più argentino di tutti”, ha detto durante il programma argentino Seguimos en El Doce. E poi ha aggiunto: “È difficile incassare sempre, hanno reso impossibile la vita di Diego. Sono entrati nella sua vita, non lo hanno lasciato un secondo”. Infine ha concluso: “Tutti hanno un’opinione, è molto difficile essere continuamente sul banco degli imputati”.