Eva Grimaldi e Sean Penn. I due hanno avuto una storia ed è la stessa attrice a raccontarlo, ospite di Oggi è un altro Giorno, su RaiUno: “Mi invitò nella sua suite d’albergo e mi parlò della sua famiglia, della sua musica. La sera avrei dovuto mangiare con la troupe, ma avevo appuntamento con lui. Giravamo mano nella mano, ero contentissima. Mi portò in un ristorante bellissimo… Peccato che in quello stesso ristorante c’era la mia troupe che avevo scaricato a cena per stare con lui… Che figura”. Nel 2018 la stessa Grimaldi aveva raccontato a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo che “la liaison è durata una stagione, circa sei mesi, proprio mentre giravamo a New York“. Il motivo della fine? “Volevo diventare la signora Grimaldi, non la signora Penn”. E l’attrice ha parlato con Serena Bortone di come è riuscita a superare il problema della dipendenza dalle droga: “Grazie a Dio mi sono salvata. Stavo malissimo, con la cocaina balbettavo ancora di più (da piccola l’attrice era dislessica e balbuziente, come ha raccontato l’attrice a “F”, ndr). Il mio agente mi disse di stare attenta e di ritornare sulla retta via. Una sera vennero dei poliziotti a casa mia pensando avessi della droga nascosta, in realtà stavo solo facendo pratiche per il passaporto per Santo Domingo, dove dovevo tirare un film”.