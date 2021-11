Dopo la fine della telenovela di Wanda Nara e Mauro Icardi, arriva ‘lo spin-off’: le interviste con i commenti a caldo dei protagonisti. La procuratrice sportiva ha infatti rotto il silenzio e rilasciato un’intervista alla conduttrice e amica Susana Giménez. Alla tv argentina, in trasferta a Parigi, ha confessato che ha scoperto il triangolo amoroso e il tradimento del marito con Eugenia China Suárez dal telefono. Nella lunga chiacchierata con la Tour Eiffel sullo sfondo, Wanda ha spiegato: “Sono una donna all’antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio. Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei figli. Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei cinque figli e sono salita sul primo aereo per l’Italia“.

Poi ha raccontato che, una volta atterrata a Milano, si è “confrontata con alcuni amici e loro mi hanno detto che stavo facendo un casino. A quel punto ho chiesto a Mauro: ‘Mi perdoneresti se trovassi messaggi del genere sul mio telefono?’ E lui ha detto: ‘No, divorzierei‘”. Wanda è rimasta molto delusa, quello che ha letto nei messaggi è stato un colpo basso ed inaspettato. E il giocatore del Psg cosa ha fatto? “Mi ha cercato per parlare – ha rivelato lei-. Mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio. È stato lui a dirmi che con la China c’è stato un incontro a Parigi, ma che non è successo niente. Mi ha giurato che è stato l’errore più grande della sua vita”.

E l’amante? “L’ho chiamata per scusarmi”, ha confessato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. Infine ha concluso: “Avevo usato una parola poco elegante nei suoi confronti. Comunque Mauro l’ho perdonato, credo nel suo pentimento. Nella vita tutto accade per una ragione, l’importante è l’amore”.