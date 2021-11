“EMA’s night Thank you guysss we’re making history????????… Ps: Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon“. Così Damiano dei Maneskin aveva chiuso la polemica (unilaterale) innescata dal senatore Pillon per il look (e non solo) della band agli EMA (dove hanno vinto come miglior band 2021): “I #maneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli #MTVEMA. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo…”, aveva scritto il politico leghista. Ebbene, i Maneskin sono saliti sul palco degli American Music Awards indossando uno smoking. A stretto giro, immancabile, il post di Pillon: “Questa volta non posso esimermi dal fare le mie congratulazioni ai #maneskin. Ottimo outfit ragazzi! E complimenti per aver mantenuto la promessa. Mi toccherà canticchiare Beggin’ in Senato per sdebitarmi. Buon paPillon (con emoticon della farfalla) a tutti voi!”.