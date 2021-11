Un’intervista curiosa e molto “intima” quella di Alex Schwazer a Le Iene. Durante la puntata andata in onda giovedì 18 novembre ed in occasione dell’uscita del suo libro ‘Dopo il traguardo’, l’ex marciatore ha rivelato alcuni aneddoti sulla propria vita. Uno anche sui bisogni fisiologici degli atleti durante le gare: “Ci si ferma e si fa la cacca“. A quel punto l’intervistare gli ha chiesto: “Ma c’è anche chi se la fa addosso?” e Schwazer: “C’è anche chi l’ha fatta in gara. A me è accaduto a Roma, nel 2016. Non se n’è accorto nessuno, sono stato molto bravo. Con l’acqua si sistema, io poi avevo vantaggio quindi ho avuto tempo”.

Poi si è lasciato andare a qualche rivelazione ‘hot’: “Ho un cu*o piccolo, secco. Però ho una grande capacità polmonare, le donne se ne fregano di queste cose. Credo. Insomma, non ho avuto lamentele. So sco**re, sono un marciatore anche nel sesso. Di solito sono resistente però sono anche un velocista se serve”. L’ex atleta – che adesso vive facendo il personal trainer – ha raccontato di essere “un peccatore”: “Sì, mi è capitato di nominare il nome di Dio invano. Ho fumato e bevuto, anche prima di una gara. La droga? Mai”. Inoltre ha detto: “Sono andato a migno**e. Mai avuto un’amante, per me mia moglie (Kathrin Freund, ndr) è l’unica. Ci siamo sposati e abbiamo fatto famiglia in tempi difficili (nel 2019, quando era ancora in attesa dei risultati dell’indagine per doping, poi archiviata, ndr)”. L’ex Carolina Kostner? “Non l’ho più sentita”, ha infine concluso.