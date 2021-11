Il Grande Fratello Vip 6 si allunga fino a marzo 2022 e nuovi concorrenti stanno varcando la porta rossa per dare inizio alla propria avventura. Tra questi anche Maria Monsè, entrata durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 22 novembre (2 vip invece pare che siano stati bloccati all’ultimo). L’attrice catanese si è diretta subito verso il salotto, di lì a poco è arrivato Giucas Casella: “Chi sei?“, ha esordito l’illusionista. Poi, dopo un sospiro di sollievo, ha detto: “Ah! Adriana Volpe (l’opinionista del programma, ndr)”.

Maria Monsé è sbottata a ridere e con lei tutto lo studio e il conduttore Signorini. Allora Giucas ha cambiato espressione: “Ah no, tu sei… aiutami Alfonso! Non farmi fare questa figuraccia”. Nessuno ha risposto. Poco dopo: “Giucas, chi è questa signora? Lei non può parlare, leggile nel pensiero”. “Ma in questo momento non c’è Giucas, c’è solo Giuseppe (questo il suo vero nome, ndr). Se lo chiamo ci vorranno 15 minuti”, ha replicato l’illusionista. Solo con l’aiuto dei compagni il rebus è stato risolto. Intanto, l’opinionista si è alzata dalla sedia e – divertita – ha abbandonato lo studio.