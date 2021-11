È ormai cosa nota che il Grande Fratello Vip 6 si allungherà e durerà fino a marzo 2022. Da qui alle prossime settimane dovrebbero essere 10 i concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Tra questi, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè sono stati ufficialmente confermati e faranno il proprio ingresso stasera 22 novembre.

Dai social si era appresa la notizia di altri due papabili ingressi, parliamo di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli, ex Uomini e Donne. Ma, spegnere il fermento dei fan, ci ha pensato la sempre ben informata influencer Deianira Marzano: “Dopo una bella quarantena, non entrano più ma i motivi sono ancora ignoti“, ha scritto su Instagram.

Sarà davvero così? Difficile a dirsi. Quello che è certo che Giulio non pubblica più post sui social dal 29 ottobre (dunque i tempi coinciderebbero con quelli dell’isolamento previsto dal protocollo anti-Covid), mentre Giulia non ha mai smesso di pubblicare. Anche se, è possibile che i loro account siano stati lasciati ai rispettivi team social. Chissà se stasera il conduttore Alfonso Signorini rivelerà qualcosa o no. I fan sono in trepidazione.