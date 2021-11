Beppe Grillo interviene al convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle sulle ‘comunità energetiche’. “Io non sono più l’elevato ma sono il gran custode dei grandi valori e come tale vi dico che siamo sulla strada giusta”, ma “sulle rinnovabili dobbiamo puntare sulla capacità di acculo di energia”, dice il garante del Movimento 5 stelle. Per Grillo le “comunità energetiche” sono fondamentali per proseguire nella “democrazia dal basso”. Il garante quindi fa autocritica: “Certo che di errori ne abbiamo fatti, ma siamo gli unici che possiamo fare questa transizione, non avendo interessi. Siamo dei dilettanti straordinari e la storia l’hanno sempre fatta i dilettanti”. “A volte ho paura di Cingolani”, continua ancora Grillo. E conclude: “Il progresso è lento, ma siamo sulla strada giusta. Noi siamo gli unici che possono fare questa grande rivoluzione della transizione energetica che io ho voluto con tutto il cuore. E le nostre ‘5 stelle’ sono convogliate lì”.